Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde hangi konular var?
Kabine, önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ana gündem ekonomi olacak ancak ekonominin yanı sıra siyasi olaylar da masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Kabine toplantı saati ve gündem konuları...
Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'na döndü. Bu toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu, enflasyon, Kamuda Tasarruf Paketi gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın 20 Mayıs Pazartesi yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Bugün toplanacak Kabiine'de enflasyın, Kamuda Tasarruf Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. yargı paketi gibi konular yer alacak. İşte, gündem konularının detayları...
KAMUDA TASARRUF GENELGESİ SONRASI KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK
Kamuda tasarruf genelgesinin ardından, kanun düzenlemesi için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.
ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE ELE ALINACAK
3 Haziran’da açıklanacak yıllık enflasyonun yüzde 75-76 civarında gerçekleşerek, zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında da düşüşe geçerek, yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.
BÜROKRATİK VESAYET İDDİALARININ GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ettiklerini belirterek "Bürokratik vesayetin tekrar nüks etmesine fırsat vermeyeceğiz" demişti. Bürokraside vesayet iddialarının değerlendirileceği toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden soruşturmalar hakkında kabineye bilgi verecek.
İSRAİL'İN GAZZE’DE DEVAM EDEN SALDIRILARI MASADA
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU VE 9. YARGI PAKETİ
Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin pakete dahil edileceği öğrenilirken; kabinede, hem yargı paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlıklarına yönelik sunum yapılacak.