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Evde doğal karın kası nasıl yapılır?

Karın kası özellikle erkekler için önemlidir. Karın kası estetik bir vücuda sahip olmak isteyen herkesin çok çalışarak geliştirmeye uğraş verdiği bir kas grubudur. Peki evde doğal karın kası nasıl yapılır?

Evde doğal karın kası nasıl yapılır

Karın kası özellikle erkekler için önemlidir. Sürekli spor salonlarında çalışarak karın kaslarını geliştirmeye uğraş verirler. Karın kasının sıkı olması oldukça da önemlidir. Gövdenin dik durmasını sağlar, bel bölgesi ile iç organların korunmasına etki eder.

Karın kası yapmak için spor salonlarında çok fazla efor ve zaman harcanır ancak yağ olan karın bölgesi öncelikle bu yağlardan kurtulmalı ki kas yapabilsin. Öncelikle fazla kilolardan kurtulmak kas yapmak için bir ön çalışma olacaktır. Karın kası yapmak için tek bir bölgeyi çalıştırmak yanlıştır. Bunun için vücudun tamamını çalıştıracak sporları yapmak gereklidir. Overhead press, barfix, deadlift ve squad hareketleri yapmak karın kasları için idealdir.

Squart ağırlığını artırarak karın kasları bunu desteklemek zorunda kalıyor ve bu sayede karın kasları yükünü artırıyor ve kasılmaya başlıyor. Bu şekilde karın kasları güçlenerek sıkılaşıyor. Bu karın kası hareketlerini düzenli yaparak karın kası yapmak mümkün olmaktadır.

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