Evde doğal yollarla cilt tipimizi nasıl anlarız?

ESP ne demektir ve nasıl çalışır?

Cilt; insan bedenini saran ve onu dış etkenlerden korunması için bir engel oluşturan kalkana benzer. Dokuların ve organların bu sayede etkilerden korunması sağlanır. Eğer ciltte oluşan bir takım sorunlar varsa; mutlaka bir sağlık sorunu yaşıyoruz demektir.

Ciltler ana hatlarıyla birbirine benzer olması yanında dokuların olduğu tabakalar farklılık gösterir. Cilt tipleri 4 türe ayrılır. Sebum ve su olan bu tabakada; sebumun yoğunluğuna göre cildi anlayabiliriz.

Karma Cilt Nasıl Anlaşılır?

Cilt tipini anlamak için parmak uçlarıyla yüzünüzde bulunan tüm noktalara tek tek dokunun. Bölgelerin bazı kısımları yağlı bazılarında kuruluk hissi oluşması karma cilt olduğunuzu gösterecektir. Bu bölge genellikle alın, burun ve çene kısmı yağlıdır. T bölgesi diye adlandırılır. Diğer bölgeler kurudur.

Kuru Cilt Nasıl Anlaşılır?

Sebum oranının düşük olduğu bu ciltlerde gözenek yoktur ve ince bir deri mevcuttur. Dudak ve gözlerin etrafında ince çizgiler bulunur. Ayrıca; dış etkenler olan; rüzgar, soğuk, güneş, suya maruz kalması cildi kurutur; pullanma, dökülme, kaşıntı, soyulma ve çatlamalar oluşur. Banyoda kızaran ciltler hep kuru ciltlerdir. Kuru ciltlerin nemlendirilmesi özellikle ihmal edilmemelidir.

Yağlı Cilt Nasıl Anlaşılır?

Geniş gözenekleri olan, parlamanın fazla olduğu ve kalın bir doku içerir. Sebum oranı yüksektir. Burun, alın ve çene bölgesinde aşırı yağlanma gözükür. Akne, sivilce ve siyah noktalar fazla ortaya çıkar. Sadece geç kırışması açısından avantaj sağlar. Yağlanma için ürünler kullanılarak oran azaltılabilir.

Normal Cilt Nasıl Anlaşılır?

Cildi pürüzsüz, gözeneksiz, sıkı, pembemsi olan normal ciltler en sorunsuz ve şanslı olan ciltlerden birisidir. Yaşlanma belirtileri normal ciltlerde çok az ortaya çıkar. Makyajı taşıma ve makyajsız olma en çok oturan cilt tipidir. Görünüm olarak hiç bir sorun yaşamazlar.