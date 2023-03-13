Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

CNN'de yer alan habere göre, Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı. 5 yıl önce Everest'e yalnız tırmanmak yasaklanmıştı

ABONE OL
AA
  • Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

    Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağının ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanmasına karar verildi.

     

     
  • Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

    CNN'in haberine göre, devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek.

     

     
  • Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

    Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, "Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

    Lamichhane, "Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor." dedi.

     

     
  • Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

    Derneklerin kendilerinden yetkisiz yürüyüş faaliyetlerinin durdurulmasını istediğini kaydeden Lamichhane, turizm derneklerinin de uzun süredir aynı talepte bulunduklarını aktardı.

     

     
  • Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

    Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.Nepal, 2018'de kaza sayısını azaltmak için dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e yalnız tırmanmaya yasak getirmişti.

    8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.