Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, "Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil." ifadelerini kullandı.