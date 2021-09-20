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Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın ödeyemeyerek iflas edeceğine dair endişeler küresel piyasalara hakim oldu.

Uzmanlar toplamda 300 milyar dolarlık borcu bulunan firmanın iflas etmesi durumunda bunun Asya piyasalarından başlayarak bir domino etkisi yaratmasından endişe duyuyor.

Bugün bankalara ödemesi gereken borcu ödeyemeyeceği bildirilen Evergrande'ın Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83.5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47.5 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Eğer bu ödemeler gününde yapılamaz ve 30 gün içerisinde de yeniden yapılandırmaya gidilmezse bu borçlar temerrüde düşecek.

171 YEREL BANKAYA BORCU VAR

Çin'de halihazırda 1.300 proje yürüten Evergrande'ın iflas etmesi durumunda proje aşamasında firmadan konut alan yaklaşık 1.5 milyon Çin vatandaşı mağdur olacak. Bunun yanında firmanın 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Bu da olası bir iflasın genel ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı anlamına geliyor.

Evergrande hisseleri bugün Hong Kong Borsası'nda yüzde 10.2 değer kaybetti. 2021 yılındaki toplam düşüşü böylece yüzde 85'i aştı.

Bugün Tokyo ve Şanghay borsalarında tatil nedeniyle işlem yapılmazken oluşan olumsuz havayla Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi yüzde 3.3 geriledi.

Bu satış dalgası Asya'dan sonra Avrupa borsalarına da sıçradı. Sabah saatlerinde Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 2.1, Alman DAX endeksi yüzde 2.2, Londra'da ise FTSE 100 yüzde 1.6 düştü.

Bu düşüşten Borsa İstanbul da payını aldı. BIST 100 endeksi öğlen itibarıyla yüzde 1.4 gerileyerek 1.399 puana geriledi.

MSCI Küresel Endeksi yüzde 0.5 gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gördü.