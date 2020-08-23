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Cem Gelinoğlu'nun Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte senaryosunu yazdığı, BKM yapımı 'Aykut Enişte 2'nin İstanbul'daki çekimleri devam ediyor.

İlk filmde, aileye karşı sevgili rolü oynayan 'Aykut' ile 'Gülşah' bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor. 'Atabeyoğlu Ailesi'ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, bu kez Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı.

Aykut Enişte 2'nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alırken, filmin yönetmenliğini ilkinde olduğu gibi yine Onur Bilgetay üstleniyor.