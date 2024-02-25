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        Eyüpspor: 3 - Sakaryaspor: 2 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında lider Eyüpspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.02.2024 - 21:25 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:25
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        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakayı Eyüpspor 3-2'lik skorla kazandı.

        Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 28'de Adrien Regattin, 70'te Taşkın İlter ve 80. dakikada Ahmed Kutucu attı. Sakaryaspor'un gollerini ise 57'de Hasan Kılıç ve 90+5. dakikada Çağlayan Menderes kaydetti.

        Yeşil Siyahlı ekipte forma giyen Isaac Donkor, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından lider Eyüpspor puanını 58'e yükseltti. Sakaryaspor ise 40 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        19. dakikada Hasan Kılıç’ın pasında topla buluşan Murat Cem Akpınar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top az farkla kornere gitti.

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        28. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in paslaşarak kullandığı köşe atışında Fredy’in pasında topla buluşan Regattin, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Rotman’a da çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

        44. dakikada Fredy’nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Bruno, karşı karşıya pozisyonda penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

        51. dakikada orta sahada topla buluşan Recep Niyaz, Donkor’un müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, ikinci sarı karttan Donkor’a kırmızı kart gösterdi.

        57. dakikada sol taraftan Dimitrov’un kullandığı serbest vuruşta Del Valle’nin müdahalesi sonrasında Metehan Baltacı’nın uzaklaştıramadığı topa arka direkte Hasan Kılıç’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

        70. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in kullandığı kornerde Claro’nun kafayla indirdiği topa altıpas çizgisi üzerinde Taşkın İlker, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

        80. dakikada Caner Erkin’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Ahmed Kutucu, ceza sahasına girip penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

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        90+5. dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke Özer’in müdahalesi sonrası direğe de çarpan topu altı pas çizgisi üzerinde Çağlar Menderes ağlarla buluşturdu. 3-2

        Stat: Eyüp

        Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Kadir Akıllı

        Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı (Taşkın İlter dk. 63), Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Fredy (Saiz dk. 63), Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 84), Regattin (Seşlar dk. 88), Bruno (Thuram dk. 63)

        Yedekler: Birkan Tetik, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Bekir Yılmaz

        Teknik Direktör: Arda Turan

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Rotman (Samed Onur dk. 46), Roshi (Dimitrov dk. 46), Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Muhammed Ertürk dk. 86), Del Valle (Burak Süleyman dk. 73), Kassongo

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        Yedekler: İbrahim Demir, Yunus Emre Tekoğul, Koray Kılınç, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir

        Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

        Goller: Regattin (dk. 28), Taşkın İlter (dk. 70), Ahmed Kutucu (dk. 80) (Eyüpspor), Hasan Kılıç (dk. 57), Çağlar Menderes (dk. 90+5) (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Donkor (dk. 51) (Sakaryaspor)

        Sarı kart: Saiz (Eyüpspor)

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