Ezgi Mola'dan evlilik açıklaması

Oyuncu Ezgi Mola, temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Levent İntepe ile ilgili kendisine yöneltilen evlilik sorusuna 'Sessizce hallettik' cevabını vererek kafaları karıştırmıştı. Mola cephesinden yine kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Paylaşımının yanlış anlaşılması üzerine Mola, sosyal medya hesabından açıklama yaptı