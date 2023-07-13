Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
8 Mayıs'ta evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.
Ezgi Mola; evlendikten 17 gün sonra, 25 Mayıs'ta hamile olduğunu söylemişti.
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, Alaçatı'da düzenledikleri bir partiyle bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'ya bu heyecanlı günlerinde Murat Boz, Sinan Engin-Ayşe Engin, Oğulcan Engin, Berfu Yenenler-Eser Yenenler ve Enis Arıkan eşlik etti.
'Jr. Mustafa geliyor' notuyla düzenlenen partide, dostları çiftin mutluluğunu paylaştı.
Ezgi Mola mayıs ayında hamilelik haberini duyurduğu sırada, "Daha çok yeni. Cinsiyet ya da isim konusunda konuşmak için çok erken. Sağlıkla gelsin" ifadelerini kullanmıştı.