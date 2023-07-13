Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

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Ezgi Mola, eşinin bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirmişti: Çok mutlu oldu. Zaten ailelerimizle paylaştık hemen. Arkadaşlarımız da bu haberlerden sonra öğrenecek. Etrafımdaki arkadaşlar yeni duyacak.