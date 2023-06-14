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Ezgi Mola köfteye aşerdi

Anne olmaya hazırlanan Ezgi Mola ile eşi Mustafa Aksakallı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aksakallı, basın mensuplarının, "Eşinizde aşerme durumu var mı?" sorusuna, "Evet, var; köfte... Bugün köfteye aşerdi. Bakın, elindeki beyaz torbada" cevabını verdi

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  • Ezgi Mola köfteye aşerdi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile birlikte Bebek'te görüntülendi. 8 Mayıs'ta işletmeci sevgilisiyle evlenen ve ardından hamile olduğunu duyuran Mola, basın mensuplarıyla sohbet etti.
  • Ezgi Mola köfteye aşerdi - Magazin haberleri

    "SANIRIM BİRAZ DAHA DEĞİŞİME UĞRAYINCA ANLAYACAĞIM"

    İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Her şey bildiğiniz gibi. Konuşup da sizin inanmadığınız gibi... Tek dileğimiz sağlıkla, huzurla, dualarla gelsin. Hepimizin duası budur" deyince Aksakallı, eşinin karnını tuttu.

    Mola, "Allah seni kahretmesin Mustafa. İnsan bunu da yapmaz yani. Ben utanıyorum, bu böyle şeyler yapıyor. Şu anda anlamıyorum, biraz daha değişime uğrayınca anlayacağım sanırım" diyerek, kahkaha attı.
  • Ezgi Mola köfteye aşerdi - Magazin haberleri

    "KÖFTE AŞERDİ"

    Gazetecilerin, "Bebeğiniz için isim düşündünüz mü?" sorusuna Mustafa Aksakallı, "Mustafa" yanıtını verdi. Bunun ardından ünlü oyuncu da, "Mustafa, sen bugün ne yapıyorsun böyle? Eve gidince konuşacağım ben seninle" ifadelerini kullanarak, herkesi güldürdü.

    Mustafa Aksakallı, basın mensuplarının, "Eşinizde aşerme durumu var mı?" sorusuna ise, "Evet, var; köfte... Bugün köfte aşerdi. Bakın, elindeki beyaz torbada" şeklinde cevap verdi.
  • Ezgi Mola köfteye aşerdi - Magazin haberleri

    "İSRAFA KARŞIYIM"

    Ezgi Mola da, "Biz bir restorana yemeğe gittiğimiz zaman yiyemediğim kalan yemekleri paket yaptırıyorum. İsrafa karşıyım. Sonra da evde ısıtıp, yiyorum" açıklamasında bulundu.
  • Ezgi Mola köfteye aşerdi - Magazin haberleri

    "SADECE EŞİM VE AİLEM BİLİYORDU" DEMİŞTİ

    Ezgi Mola, geçtiğimiz ay bebek haberini doğrulamıştı. Ünlü oyuncu, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" demişti.

    Mola, ayrıca, "Daha çok yeni. Cinsiyet ya da isim konusunda konuşmak için çok erken. Sağlıkla gelsin" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ezgi Mola köfteye aşerdi - Magazin haberleri

    Mola, eşinin bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da, "Çok mutlu oldu. Zaten ailemizle paylaştık hemen. Arkadaşlarımız da bu haberlerden sonra öğrenecek. Etrafımdaki arkadaşlar yeni duyacak" sözleriyle dile getirmişti.

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