'Ezop Masalları' seyirciyle buluştu

Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Ezop Masalları”, dün gerçekleşen özel bir lansmanla seyircileriyle buluştu. Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler’in başarılı performansıyla sahnelenen oyun, prömiyerinde minik izleyiciler kadar yetişkinlerden de dakikalarca alkış aldı.

Mehmet Ergen’in çevirisini yaptığı, Lerzan Pamir’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, Mike Kenny’nin klasik Ezop masallarının çağdaş bir dille yeniden uyarlaması olarak izleyicileri karşılıyor. Tolga Çebi’nin müzikleri, Lucy Cullingford’un koreografisi, Barış Dinçel’in dekor tasarımı ve Gül Sağer’in kostümleriyle izleyicileri adeta büyüleyen oyun, ortaya ritmi hiç düşmeyen ve hayal gücünü harekete geçiren bir sahne deneyimi sunuyor.

Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde bugüne kadar 15 farklı oyunla 1 milyondan fazla çocuğa ulaşan ve deprem bölgesine düzenlediği turnelerle de çocuklara moral götüren Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Ezop Masalları”, seyircilerden dakikalarca alkış aldığı prömiyerini özel bir lansmanla gerçekleştirdi.

Levent Dokuzer-Lerzan Pamir-Filiz Ova

Oyuncuların aynı zamanda birer enstrüman çaldığı, hayvan sesleri çıkaran aletler kullandığı ve neşenin hiç eksilmediği bu dinamik oyunun prömiyer sonrası gerçekleşen ikinci temsili de kapalı gişe olarak seyircilerle buluştu.