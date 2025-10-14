Habertürk
        'Ezop Masalları' seyirciyle buluştu

        Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun yeni sezon oyunu "Ezop Masalları", renkli sahne tasarımı, canlı müzikleri ve enerjik oyuncu kadrosuyla minik seyirciler kadar yetişkinlerden de topladığı büyük beğenisiyle prömiyerini gerçekleştirdi...

        Giriş: 14.10.2025 - 00:41 Güncelleme: 14.10.2025 - 00:41
        'Ezop Masalları' seyirciyle buluştu
        Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Ezop Masalları”, dün gerçekleşen özel bir lansmanla seyircileriyle buluştu. Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler’in başarılı performansıyla sahnelenen oyun, prömiyerinde minik izleyiciler kadar yetişkinlerden de dakikalarca alkış aldı.

        Mehmet Ergen’in çevirisini yaptığı, Lerzan Pamir’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, Mike Kenny’nin klasik Ezop masallarının çağdaş bir dille yeniden uyarlaması olarak izleyicileri karşılıyor. Tolga Çebi’nin müzikleri, Lucy Cullingford’un koreografisi, Barış Dinçel’in dekor tasarımı ve Gül Sağer’in kostümleriyle izleyicileri adeta büyüleyen oyun, ortaya ritmi hiç düşmeyen ve hayal gücünü harekete geçiren bir sahne deneyimi sunuyor.

        Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde bugüne kadar 15 farklı oyunla 1 milyondan fazla çocuğa ulaşan ve deprem bölgesine düzenlediği turnelerle de çocuklara moral götüren Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Ezop Masalları”, seyircilerden dakikalarca alkış aldığı prömiyerini özel bir lansmanla gerçekleştirdi.

        Oyuncuların aynı zamanda birer enstrüman çaldığı, hayvan sesleri çıkaran aletler kullandığı ve neşenin hiç eksilmediği bu dinamik oyunun prömiyer sonrası gerçekleşen ikinci temsili de kapalı gişe olarak seyircilerle buluştu.

        Sezon boyunca Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde 4-8 yaş arası minik izleyicileriyle buluşacak olan “Ezop Masalları”nın 19-26 Ekim ve 2-30 Kasım tarihlerinde yeni temsillerini biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

