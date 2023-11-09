Hatay'da fabrikadaki patlamada 1 işçiden acı haber!
Hatay'da bir demir çelik fabrikasında dün meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Oğuz Çetin, hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında, dün öğleden sonra patlama oldu.
Patlamada 5'i ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI
Yaralılardan 9'u İskenderun Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Oğuz Çetin, hayatını kaybetti.
2 İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ
Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü, 2'sinin entübe edildiği bildirildi.