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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'daki fabrikadaki patlamadan acı haber! 1 işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Hatay'da fabrikadaki patlamada 1 işçiden acı haber!

        Hatay'da bir demir çelik fabrikasında dün meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Oğuz Çetin, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:29
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        Fabrikadaki patlamadan acı haber!
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        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında, dün öğleden sonra patlama oldu.

        Patlamada 5'i ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİ ALTINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

        Yaralılardan 9'u İskenderun Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Oğuz Çetin, hayatını kaybetti.

        2 İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ

        Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü, 2'sinin entübe edildiği bildirildi.

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