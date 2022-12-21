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Haberler Gündem Facebook Hesap Silme: Facebook Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Facebook hesap silme: Facebook hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

En eski sosyal medya platformlardan birisi olan Facebook asla eski gücünü kaybetmiyor. Azalsa bile bitmiyor. Ailelerimiz, akrabalarımız ve tanıdığımız herkes mutlaka Facebook hesabı açmıştır. Sizin de hesabınız varsa ve sonrasında silmek isterseniz, yapmanız gerekenler neler bundan bahsedeceğiz.

Facebook Hesap Silme: Facebook Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Aslında Facebook hesap silme işlemi çok zaman almıyor. Sadece birkaç dakikanızı ayırmanız gerekecek. Ayrıca Facebook hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Sorusunun cevabını paylaşacağız. İşte bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için aşağıya ilerleyin.

Facebook Hesabı Kalıcı Olarak Silme

Öncelikle Facebook hesap silme işlemlerinin nasıl ilerlediğinden bahsedelim. İşte adım adım Facebook hesap kapatma:

  • - Facebook’a giriş yapın.
  • - Sağ üst kısımdaki ayarlar bölümüne tıklayın.
  • - ‘Ayarlar ve Gizlilik’ seçeneğini işaretleyin ve Ayarlar seçeneğine gelin.
  • - Profil Erişimi ve Kontrolü yazısına tıklayın.
  • - Ardından da ‘Dondurma ve Silme’ ye dokunun.
  • - ‘Hesabı Sil’ seçeneğine ve sonrasında da ‘Hesabı silme işlemine devam et’ i seçin.
  • - Son olarak ekranda çıkan talimatları izleyin ve sonrasında onaylama işleminizi yaparak bu işlemi sonlandırın.

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınız silinmiş olacak.

Android’den Facebook Hesabı Kapatma

Merak edilen konulardan birisi de cep telefonundan Facebook hesabı nasıl kapatılır?

iOS ya da Android’den Facebook hesabınızı kapatma işlemlerinden bahsedeceğiz.

  • - Facebook hesabınıza girin.
  • - Ayarlar ve Gizlilik’ i seçin.
  • - Ayarlar’a gidin.
  • - Facebook Bilgileri’ne seçin.
  • - Dondurma ve silme’ye tıklayın.
  • - Ardından Hesabı sil yazısını göreceksiniz.
  • - Ona tıklayın ve hesabı silme işleminize devam edin.

İşte bu işlem de bu kadar. Yapmanız gereken işlemler sadece birkaç dakikanızı alacak.

Facebook Hesap Kapatma İşlemi

Facebook hesabınızı kapattığınızda ne oluyor? Facebook’u silince Messenger da silinir mi?

Aslında Facebook hesabınızı kapatsanız bile merak etmeyin, Messenger uygulamanızı kullanabilirsiniz. Eğer Facebook hesabınız varsa ve Messenger’ı kullanmak isterseniz, Facebook hesabınız tekrar açılmayacaktır. Bu yüzden de gelen mesajları görebileceksiniz.

Buna ek olarak Facebook hesabı 14 gün beklemeden silme işlemi yapmak mümkün mü?

Eğer hesabınız için silme işlemini yaptıysanız ve onayladıysanız hemen bütün verileriniz silinmez. Bunun yerine 30 gün bekleme süreniz var. Ayrıca 14 gün içerisinde de Facebook hesabınızı silmeniz mümkün değil.

Gördüğünüz üzere Facebook hesap silme işlemleri aslında çok zamanınızı alan işlemler değil. Sadece kısa bir süreliğine rahatça zaman ayırmanız gerekiyor. Sonrasında zaten işlemleriniz tamamlanacak.

Facebook Hesap Silme ve Dondurma İşlemleri Farkı

Bazen de Facebook hesap kapatma ve hesap dondurma işlemleri arasındaki fark merak ediliyor. Şimdi biraz da bu konudan bahsedelim.

Eğer hesabınızı dondurmak isterseniz;

  • - İstediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz. Bu süre bir ayı da geçebilir ama yine de arada bir girmeyi unutmayın.
  • - Başkaları sizin zaman tünelinizi göremez ve sizi aratamaz.
  • - Bunlara ek olarak bazı bilgiler de ekli olan kişiler tarafından görülmeye devam eder.
  • - Ayrıca sizin kontrol ettiğiniz sayfalar da varsa, onlar dondurulur. Başkaları bu sayfaları göremezler.

Ama eğer hesabınızı silerseniz ve sonrasında da açmazsanız;

  • - Silme işleminden sonra hesaba tekrar erişemezsiniz.
  • - Bazı verilerinizi ve belgelerinizi yedekleyebilirsiniz. Çoğu bilginiz kaybolacaktır.

İşte bütün bu bilgiler ışığında rahatlıkla Facebook’unuzu silebilirsiniz. Sonrasında da yapmanız gerekenlerin neler olduğunu da sizlerle paylaştık.

Bütün bunlara ek olarak eğer Facebook hesabınızla giriş yaptığınız uygulamalara da giriş yaparken sorun yaşayabilirsiniz. Bu yüzden giriş bilgilerinizi de bir kenara eklemeyi unutmayın. İhtiyacınız olursa buradan tekrar giriş yapabilirsiniz.

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