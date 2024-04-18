Faciadan kıl payı dönüldü: Freni boşalan kamyon eve girdi
Bursa'da freni boşalan kamyon önce elektrik direğine çarptı ardından eve girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar oluştu.
Bursa'da freni boşalan kamyon az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti.
Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken evde hasar oluştu.
Kamyon daha sonra vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.