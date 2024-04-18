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        Haberler Gündem Güncel Faciadan kıl payı dönüldü: Freni boşalan kamyon eve girdi

        Faciadan kıl payı dönüldü: Freni boşalan kamyon eve girdi

        Bursa'da freni boşalan kamyon önce elektrik direğine çarptı ardından eve girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:37
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        Bursa'da freni boşalan kamyon az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu.

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        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi.

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        Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti.

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        Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Kazada yaralanan olmazken evde hasar oluştu.

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        Kamyon daha sonra vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Kaza
        #Bursa
        #kamyon
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