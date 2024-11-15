Farah Zeynep Abdullah: Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz

"ÇOK BENZİYORUZ"

Abdullah, Ahsen Eroğlu’yla benzerliklerini vurgulayarak, "Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri'de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Fotoğraflar: Instagram