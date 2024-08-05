Faruk Sabancı ve Melek Mosso'dan sürpriz düet

BOKS RİNGİNDE UNUTULMAZ KLİP

Faruk Sabancı ile Melek Mosso, 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' için klip çekimlerini tamamladı. Seti bir gün boyunca devam eden klibin çekimi boks ringinde gerçekleşti. Zengin görsel içeriği ile yankı uyandıracak klibin yönetmenliğini Elif Demiralp yaparken stil tasarımlarını ise Kaya Emrah Kaya üstlendi.

Faruk Sabancı ve Melek Mosso'nun yeni şarkısı 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' 'DMC' etiketiyle tüm dijital platformlarda.