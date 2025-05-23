Fatih Belediye Başkanı Turan'dan, Özgür Özel'e yanıt

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutukluları ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'li belediyelerde yolsuzluk iddiasında bulunarak, bu iddialara ilişkin açıklamalarına salı günü Fatih Belediyesinden başlayacağı sözleri üzerine gazetecilere açıklama yaptı.

"AÇIKLIKLA SÖYLÜYORUM, HEMEN BUGÜN AÇIKLAYIN"

Fatih Belediyesinde, Sayıştay raporlarında sorun olduğu imajı yaratıldığını belirten Turan, "Benim yaklaşık 25 yıllık siyasi geçmişim var. Bir genel başkana cevap vermek, bir belediye başkanın işi değildir ama bir genel başkan da böylesine bir cümle kullandıysa ona da bu konuda haddini bildirmem gerekiyor. Şimdi bakın burada söylemem gereken hadise şu, CHP Genel Başkanı, AK Parti'li belediyelerle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu, suç belgesi var diyor ise ahlaken ve vicdanen 'Bunu salı günü açıklayacağım.' demesi yanlış." ifadelerini kullandı.

Turan, "Siz Fatih Belediyesiyle ilgili ayak üstünden cezaevi çıkışında bir belgeyle de değil, işte AK Parti'nin belediyelerinde birtakım şeyler var diyorsunuz. 'İfşalara Fatih Belediyesi'nden başlayacağım.' diyorsunuz. Ben de bunu açıklıkla söylüyorum, hemen bugün açıklayın. 3 bin insanın çalıştığı belediyeye bu şekilde bir söylemde bulunmak olmaz. Şimdi bunu hemen açıklamak zorunda." diye konuştu.