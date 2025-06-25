Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan Kentsel Dönüşüm Ofisi, ilçenin depreme dayanıklı hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ofisin tüm plan ve proje süreçlerinde teknik destek verdiği aynı zamanda uzlaşma bilgilendirme süreçlerini yürüttüğü bildirildi. Ofiste Fatih Belediyesi adına bir kişi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına ise üç kişi toplamda 4 kişinin görev yaptığı açıklandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sürece dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Fatih'te kentsel dönüşüm hızla sürüyor, güven artıyor, huzur büyüyor. 23 Nisan'da İstanbul'u etkileyen deprem sonrası, dönüşümünü tamamladığımız binalarda herhangi bir hasar oluşmadı. Bu da ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin açık bir göstergesidir."

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Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığın ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ yanı sıra uygun borçlanma koşulları ile finansal fayda sağlıyor ve plan, proje ve uygulama süreçlerini üstleniyor. Bu imkanlardan yararlanarak yapılarını depreme dayanıklı hale getirilmesi için kentsel dönüşüm ofisine yoğun başvuru oluyor" denildi.