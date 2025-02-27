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        Haberler Gündem İstanbul Fatih'te otoparktaki araçların üzerine duvar çöktü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Fatih'te otoparktaki araçların üzerine duvar çöktü

        Fatih'te otoparkta park halindeki araçların üzerine duvar çöktü. Duvarın altında kalan 2 otomobil hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:40
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        Olay, Nişanca Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

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        Edinilen bilgiye göre, Kenan Bey Sokak'ta otoparkta park halindeki araçların üzerine duvar çöktü.

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        Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

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        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.

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        Çökme sonrası beton parçalarının üzerine düştüğü iki otomobilde hasar oluştu.

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        Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri araçların çevresine bariyer çekerek önlem aldı.

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        Duvarın altında kalan otomobillerin gün içerisinde bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi.

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        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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