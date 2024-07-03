Fatih Terim'den Avusturya maçı yorumları: Alınlarından öpüyorum!

Portekiz maçının ardından verdiği demeci hatırlatan Fatih Terim, "Bu stüdyoda Portekiz'e mağlup olduktan sonra büyük bir tepki ve infial varken 'Merak etmeyin, yolumuz çok uzun' demiştim. O dediklerimin şu anda pratik olarak yansımasını görüyoruz. Çünkü mesele gruptan çıkabilmektir, mesele gruptan çıktıktan sonra 16'dan 8'e gelmektir. Mesele 8'den sonra 4'e, 2'ye derken şampiyonluğa" ifadelerini kullandı.