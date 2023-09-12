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        Haberler Magazin Fatih Terim'den Reynmen'e imzalı forma: Sıkıştığın zaman sat - Magazin haberleri

        Fatih Terim'den Reynmen'e imzalı forma: Sıkıştığın zaman sat

        Reynmen, uçakta karşılaştığı Fatih Terim'e forma imzalattı. Terim'in esprisi uçaktakileri güldürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:05
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        Terim'den Reynmen'e: Sıkıştığın zaman sat
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        Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş, bindiği uçakta Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim ile karşılaştı. Şarkıcı, birlikte seyahat ettiği Terim’e forma imzalattı. Reynmen o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fatih Terim’in Reynmen’e dönüp “Sıkıştığın zaman sat” demesi herkesi güldürdü.

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        #Reynmen
        #fatih terim
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