UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’ya elendikten sonra ‘Seneye daha güçlü döneceğiz’ diyen teknik direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminin hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi.
Devre arasında stoper ve forvet bölgesini güçlendiren İmparator, orta sahaya da el atacak…
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre orta alanda oynayan futbolcularının performansından memnun olmayan deneyimli çalıştırıcı, gelecek sezon takımda önemli değişikliklere gidecek.
Ocak ayında Arap ekiplerinin istediği ancak Terim’in göndermediği Younes Belhanda, iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılacak.
Son dönemdeki performansıyla yedek kulübesine çekilen Fernando’nun da gönderilmesini isteyen Terim, Brezilyalı orta saha için gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesini yönetimden isteyecek.
Fernando’nun yerine savaşçı bir önlibero alınmasını isteyen Terim, kiralık olarak forma giyen Ndiaye’nin boşluğunu da yine mücadele gücü yüksek çift yönlü bir orta sahayla doldurmanın planlarını yapıyor.
KANATLAR DA DEĞİŞECEK
Garry Rodrigues’in satılmasının ardından Henry Onyekuru’yu devamlı ilk 11’de kullanan başarılı teknik adam, kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru için de herhangi bir girişimde bulunulmasını istemiyor.
Diğer taraftan Sofiane Feghouli’nin bir türlü istikrar yakalayamadığını gören İmparator, Cezayirli yıldızın da satılmasını istiyor.
Belhanda, Feghouli ve Fernando’dan gelecek paraları, transfer bütçesinde kullanmak isteyen Terim, gidecek olan bu 3 oyuncunun yerine orta saha ve kanatlar dahil olmak üzere en az 5 transfer yapılmasını planlıyor.
Tamamen kendi takımını kurmayı amaçlayan Terim’in, bu sayede kafasındaki oyun planını sahaya yansıtmayı amaçladığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.