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Fatih Terim’in kızı Buse Terim'e hakaret eden sanığa 15 bin lira ceza!

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna, Terim ailesi tarafından açılan tazminat davasında da cezaya çarptırıldı. Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızları Buse Terim Bahçekapılı tarafından açılan 60 bin liralık tazminat davasında mahkeme, Durna’yı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti

11.10.2018 - 15:27 | Güncelleme: İHA

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 2016 yılında 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna'ya Terim ailesi tarafından açılan tazminat davası karara bağlandı. İHA'nın haberine göre, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Terim ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş hazır bulundu. Duruşmada söz alan avukat Rezan Epözdemir, “Huzurdaki dava manevi tazminat davasıdır. Davalı davaya konu küfürleri kendisinin ettiğini kabul etmiş ve bu nedenle hakkında daha önce mahkumiyet kararı verilmiştir. Talep ettiğimiz miktar müvekkilimizin zenginleşmesini sağlamayacaktır. Ortada bir suç vardır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

"MÜVEKKİLİM PİŞMANDIR, MADDİ DURUMU GÖZ ÖNÜNE ALINARAK CEZA VERİLSİN"

Davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş ise, müvekkilinin olay nedeniyle son derece pişman olduğunu aktardı. Müvekkilinin olayın ardından özür dilediğini anlatan avukat Tavlaş, “Müvekkilimin asgari ücretin biraz üstünde geliri vardır. Öncelikle davanın reddini, aksi taktirde müvekkilimin maddi durumu göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ederim” dedi.

Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı Anıl Ulaş Durna’nın davacı Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim’e 5’er bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 28 Ağustos 2015’ten itibaren yasal faiziyle davacılara ödenmesini karara bağladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya (26) sosyal medya hesabından ağır hakaretlerde bulunan Anıl Ulaş Durna hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Yargılama sonunda mahkemece Durna’nın 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Terim ailesi 60 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

 

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