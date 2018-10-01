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"ÖYLE KÖTÜ KALPLİSİNİZ Kİ"

"Bakın bu yorumları yazanların yarısı kadın. Bana zevksiz de, kötü giyiniyor de, yakışmamış de, hepsi kabulüm. Ama kendi hemcinsin bir kadına 'ayı' demek? Hiç utanmıyor musun bunları yazarken? Ben okurken senden utanıyorum. Ya sen? Ben 18 ay arayla iki tane çocuk doğurdum.