Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında özel milli sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar uzun atlama T20 sınıfında bronz madalya kazandı.

🇹🇷Fatma Damla Altın'dan bronz madalya! 🥉



👟 Sporcumuz, kadınlar T20 uzun atlama finalinde dördüncü hakkında 5.73 metrelik derecesiyle kişisel en iyi atlayışını yaptı ve üçüncü oldu.pic.twitter.com/XIdF4MFjaN — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2024

Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında kadınlar uzun atlama T20 sınıfında milli sporcular Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Esra Bayrak finalde mücadele etti.

Toplam 15 sporcunun yer aldığı finalde Fatma Damla, 5,73 metrelik atlayışıyla bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Daha önce dünya üçüncülüğü bulunan 21 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin en iyi atışını yaparak paralimpik oyunlarda da madalya kazanmayı başardı.