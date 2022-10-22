Fatma İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Fatma isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

FATMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Fatma ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Fatma isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Fatma isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

FATMA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Fatma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Çocuğunu sütten kesen kadın. Ay ışığı, rahat huzurlu kişi. Muhammed’in (s.a.a.) ilk eşi Hz. Hatice’den (a.s) doğan kızının adı.

FATMA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Fatma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fatma ismini koymak caizdir.

FATMA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Fatma ismini kullanan 1.226.894 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Fatma ismini kullanan 163.401 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Fatma ismini kullanan 66.607 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Fatma ismini kullanan 53.032 kişi bulunmaktadır.

FATMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fatma adındaki kişiler, ailedeki en fedakâr üyelerdendir. Tutumlu, dürüst, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri güçlü insanlardır. Plan yapma ve yönetme duyuları gelişmiştir. Duyguları her zaman mantıklarının önüne geçer. Ancak önsezileri güçlüdür. Bu nedenle hatalı karar verme olasılıkları düşüktür. Bitki yetiştirmekten, doğayla iç içe zaman geçirmekten çok hoşlanırlar. Yoğun ve karmaşık bir iç dünyaları vardır. Israr etmeyi de ısrarcı tutumları da pek sevmezler. Vicdanlı, saygılı ve pratik insanlardır.