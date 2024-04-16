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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Programımızı daha da güçlendireceğiz - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Programımızı daha da güçlendireceğiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:28
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        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor.

        Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

        Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

        Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz.

        Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

        Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

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