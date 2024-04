10. YANLIŞ İLAÇ ALMAK

Eczanedeki alerji ilaçlarından yanlış etken maddeye sahip olanını kullanmak alerjinizi geçirmeyebilir. Amerika Astım ve Alerji Vakfı'na göre antihistamin içerikli olanlar hapşırmayı, kaşıntıyı ve burun akıntısını hafifletirken, dekonjestanlar şişmiş burun pasajlarından kaynaklanan tıkanıklığı hafifletir.

