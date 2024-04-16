Mevsimsel alerjisi olanlar için uzak durmaları gereken 10 tehlike!
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte mevsimsel alerjisi olan insanlar polenler yüzünden birçok zorluk yaşayabiliyor. Peki, mevsimsel alerjisi olan insanlar nelerden uzak durmalıdır? İşte, uzmanlara göre mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 tehlike!
Mevsimsel alerjiler, çevresel faktörlere maruz kalarak bağışıklık sisteminin tepki vermesi sonucu oluşur. Bu alerjiyi daha kötü duruma getirebilecek birkaç durumu sizin için haberimizde derledik. İşte, mevsimsel alerjisi olan insanların uzak durması gerekenlere dair detaylar...
1. KONTAKT LENS
Yumuşak kontakt lensler geçirgen oldukları için polen veya duman gibi havadaki tahriş edici maddeleri emmeye eğilimlidir. Bununla birlikte, Albert Einstein Tıp Fakültesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü başkanı David Rosenstreich’e göre, poleni gözlerinize hapsederseniz daha fazla sorunla karşılaşabilirsiniz bu yüzden gözlük kullanmak alerjisi olanlar için daha iyi olabilir.
2. STRES
Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi'nde 2021'de yayınlanan bir araştırmaya göre kortizol gibi stresle ilgili hormonlar, burundaki alerji oranını artırabiliyor. Bu yüzden Rosenstreich bu alerji tetikleyicisi olan stres durumundan uzak durulması gerektiğini söylüyor.
3. ALKOL
Alkol, alerjilerin kontrolden çıkmasına neden olabilir. Rosenstreich, "Bazı insanlar sülfitlere karşı çok hassastır ve bu onların alerjilerini çok daha kötü hale getirir" dedi. Bu bileşikler hem birada hem de şarapta doğal olarak bulunduğundan mevsimsel alerjisi olanlar alkol alımına dikkat etmelidir.
4. PARFÜMLER VE MUMLAR
Alerji uzmanı Cliff Bassett, ilave koku içeren ürünlerin göz kapaklarında ve burun kanallarında tahrişe yol açabileceğini aktardı. Bu yoğun kokular arasında ise parfüm, kokulu mumlar, tütsü gibi içerikler bulunur.
5. EL YIKAMAMAK
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, el yıkamanın ardından başlangıçtaki polen yükünün çoğunluğu yok olur böylelikle dışarıdan taşınan polenler azaldığından alerji de hafifleyebilir. Bununla birlikte, duş alarak tüm polenleri temizleyemeyebilirsiniz ancak yatmadan önce yıkanmanız semptomları hafifletebilir.
6. HAVA DURUMU
Kuru, güneşli ve rüzgarlı günlerde alerjinin muhtemelen daha kötü olacağı etrafa yayılan polenler yüzünden bilinen bir gerçektir.
Bununla birlikte Çevre Bilimi ve Teknoloji Mektupları dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir çalışmada, hafif yağışların havadaki polenleri harekete geçirerek parçalanmasına ve küçük parçacıkların dağılmasına neden olduğu bulundu. Dolayısıyla etrafa yayılan polenler alerjiyi artırabilir.
7. KIYAFET SEÇİMİ
Giysiler (özellikle yün gibi kumaşlardan yapılanlar) tozu ve poleni çeker. Alerji mevsiminde giyilen her kıyafeti yıkamanın şart olduğunu söyleyen Rosenstreich, pamuklu giysilern tercih etmenin daha iyi olabileceğini söyledi.
8. SİGARA KULLANIMI
Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ne göre, sigara dumanında yüzlerce kimyasal bulunuyor ve bunların bazıları astım ve alerjisi olan kişilerde semptomları kötüleştiriyor. Bu sebeple mevsimsel alerji yaşayan kişiler sigara tüketimlerine dikkat edebilir.
9. KLOR
Rosenstreich’e göre klor tahriş edici bir gazdır ve dumanla aynı seviyede kötüdür. Bununla birlikte kapalı havuzlar gibi yerlerden uzak durmak alerjisi olanlar için daha iyi olabilir. Ayrıca, çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerinde de klor bulunabileceğinden tahriş etme ihtimaline dikkat edebilirsiniz.
10. YANLIŞ İLAÇ ALMAK
Eczanedeki alerji ilaçlarından yanlış etken maddeye sahip olanını kullanmak alerjinizi geçirmeyebilir. Amerika Astım ve Alerji Vakfı'na göre antihistamin içerikli olanlar hapşırmayı, kaşıntıyı ve burun akıntısını hafifletirken, dekonjestanlar şişmiş burun pasajlarından kaynaklanan tıkanıklığı hafifletir.
Kaynak: Asthma and Allergy Foundation of America, World Health Organization's, Environmental Science & Technology Letters, National Institute of Environmental Health Sciences, International Journal of Molecular Sciences, Health