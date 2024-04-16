3. ALKOL

Alkol, alerjilerin kontrolden çıkmasına neden olabilir. Rosenstreich, "Bazı insanlar sülfitlere karşı çok hassastır ve bu onların alerjilerini çok daha kötü hale getirir" dedi. Bu bileşikler hem birada hem de şarapta doğal olarak bulunduğundan mevsimsel alerjisi olanlar alkol alımına dikkat etmelidir.