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        Haberler Yaşam Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' o ilimizde ortaya çıktı

        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi

        Türkiye'de ve Avrupa'da nadiren görülen Doğu Cılıbıtı, Hatay'daki Milleyha Sulak Alanı'nda kuş gözlemcilerinin objektiflerine yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:40
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        Hatay, zengin doğası ve geniş hayvan popülasyonuyla birçok canlı türüne ev sahipliğine ev sahipliği yapıyor.

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        Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti de yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan alanlardan biri.

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        Milleyha Kuş Cenneti'nde bu kez de Türkiye'de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış olan Doğu Cılıbıtı görüntülendi.

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        Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından görüntülenen Doğu Cılıbıtı (Anarhynchus asiaticus), kışı Afrika'da geçirdikten sonra Arabistan Yarımadası ve İran üzerinden Hazar Denizi'nin doğusuna Kazakistan steplerine yazı geçirmeye gidiyor.

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        Toplam nüfusunun 40 bin ila 55 bin arasında olduğu düşünülen Doğu Cılıbıtı, ilkbaharın gelmesiyle kuzeydoğuya göç yolculuğuna çıkıyor.

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        Ürediği sahalar çölü andıran stepler olduğu için göç ettiği yerlerde verdiği molalar genelde tarla benzeri açık alanlar oluyor.

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        Bu yüzden de geçtiği sahalarda görülmesi oldukça zor oluyor.

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        #Milleyha Sulak Alanı
        #Doğu Cılıbıtı
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