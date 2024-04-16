Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
Türkiye'de ve Avrupa'da nadiren görülen Doğu Cılıbıtı, Hatay'daki Milleyha Sulak Alanı'nda kuş gözlemcilerinin objektiflerine yakalandı
Hatay, zengin doğası ve geniş hayvan popülasyonuyla birçok canlı türüne ev sahipliğine ev sahipliği yapıyor.
Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti de yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan alanlardan biri.
Milleyha Kuş Cenneti'nde bu kez de Türkiye'de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış olan Doğu Cılıbıtı görüntülendi.
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından görüntülenen Doğu Cılıbıtı (Anarhynchus asiaticus), kışı Afrika'da geçirdikten sonra Arabistan Yarımadası ve İran üzerinden Hazar Denizi'nin doğusuna Kazakistan steplerine yazı geçirmeye gidiyor.
Toplam nüfusunun 40 bin ila 55 bin arasında olduğu düşünülen Doğu Cılıbıtı, ilkbaharın gelmesiyle kuzeydoğuya göç yolculuğuna çıkıyor.
Ürediği sahalar çölü andıran stepler olduğu için göç ettiği yerlerde verdiği molalar genelde tarla benzeri açık alanlar oluyor.
Bu yüzden de geçtiği sahalarda görülmesi oldukça zor oluyor.