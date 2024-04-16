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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!" - Son dakika haberler

        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"

        Samsun'da, birlikte alkol aldığı arkadaşı 45 yaşındaki Salih Kaplanoğlu'nu öldüren 50 yaşındaki Hakan İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Birini öldürdüm, gelin" diyerek kendisini ihbar etti. Katil zanlısı gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:34
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        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
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        Samsun'da olay, bu sabah saat 04.00 sıralarında Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        İKİ ARKADAŞ TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Hayatını kaybeden Salih Kaplanoğlu, 45 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Salih Kaplanoğlu, 45 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre birlikte alkol alan Hakan İ. (50) ile arkadaşı Salih Kaplanoğlu (45) tartışmaya başladı.

        DÖVDÜ, YÜZÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi ile Hakan İ., Kaplanoğlu'nu dövüp, yüzünden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.

        KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        Hakan İ., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Birini öldürdüm, gelin" diyerek ihbarda bulundu.

        MAKTULÜ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

        Kaplanoğlu'nu tanımadığını öne süren Hakan İ. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Samsun
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