Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
Samsun'da, birlikte alkol aldığı arkadaşı 45 yaşındaki Salih Kaplanoğlu'nu öldüren 50 yaşındaki Hakan İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Birini öldürdüm, gelin" diyerek kendisini ihbar etti. Katil zanlısı gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı
Samsun'da olay, bu sabah saat 04.00 sıralarında Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İKİ ARKADAŞ TARTIŞMAYA BAŞLADIHayatını kaybeden Salih Kaplanoğlu, 45 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre birlikte alkol alan Hakan İ. (50) ile arkadaşı Salih Kaplanoğlu (45) tartışmaya başladı.
DÖVDÜ, YÜZÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi ile Hakan İ., Kaplanoğlu'nu dövüp, yüzünden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.
KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Hakan İ., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Birini öldürdüm, gelin" diyerek ihbarda bulundu.
MAKTULÜ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
Kaplanoğlu'nu tanımadığını öne süren Hakan İ. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.