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        Haberler Spor Futbol Mauro Icardi, Alex De Souza'nın rekoruna göz dikti! - Futbol Haberleri

        Mauro Icardi, Alex De Souza'nın rekoruna göz dikti!

        Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 4-0 galip geldiği Alanyaspor maçını boş geçmeyen Arjantinli forvet Mauro Icardi, 8 kez daha gol katkısı yaptığı takdirde Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın rekorunu kıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:34
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        Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u da boş geçmeyen Mauro Icardi kariyer rekoru kırdı. Arjantinli yıldız en fazla skor katkısı yaptığı sezonu yaşıyor.

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        Mauro Icardi, üst üste oynadığı son 4 maçta, 5 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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        31 yaşındaki santrfor bu sezon ligdeki 28. maçında ise 19. golünü attı.

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        Galatasaray forması altında bu sezon golleri kadar asistleriyle de ön plana çıkan Icardi, arkadaşlarına 11 kez gol pası verdi.

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        Alanya maçında fileleri havalandırarak 36 gol katkısı verdiği 2014-2015 senesini geride bırakan Icardi, bu sezon 37 kez skora katkı yapmayı başardı.

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        ALEX'İN REKORUNA 8 GOL KALDI!

        Icardi ligde kalan maçlarda 8 gol katkısı daha vermesi durumunda Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'yı geride bırakacak.

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        Arjantinli golcü, 8 kez daha gol katkısı vermesi durumunda 2010-2011 sezonunda Alex de Souza'ya ait 44 gol katkısı rekorunu kıracak.

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