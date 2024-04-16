Mauro Icardi, Alex De Souza'nın rekoruna göz dikti!
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 4-0 galip geldiği Alanyaspor maçını boş geçmeyen Arjantinli forvet Mauro Icardi, 8 kez daha gol katkısı yaptığı takdirde Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın rekorunu kıracak.
Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u da boş geçmeyen Mauro Icardi kariyer rekoru kırdı. Arjantinli yıldız en fazla skor katkısı yaptığı sezonu yaşıyor.
Mauro Icardi, üst üste oynadığı son 4 maçta, 5 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
31 yaşındaki santrfor bu sezon ligdeki 28. maçında ise 19. golünü attı.
Galatasaray forması altında bu sezon golleri kadar asistleriyle de ön plana çıkan Icardi, arkadaşlarına 11 kez gol pası verdi.
Alanya maçında fileleri havalandırarak 36 gol katkısı verdiği 2014-2015 senesini geride bırakan Icardi, bu sezon 37 kez skora katkı yapmayı başardı.
ALEX'İN REKORUNA 8 GOL KALDI!
Icardi ligde kalan maçlarda 8 gol katkısı daha vermesi durumunda Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'yı geride bırakacak.