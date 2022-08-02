Fatma Turgut: Çok eğleneceksiniz

"Çok eğleneceksiniz" 0:00 / 0:00

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Fatma Turgut, iki gün önce binlerce seveniyle buluştu. Turgut 'Mübadele' şarkısı ile konserin açılışını yaptı.

"ÇOK EĞLENECEKSİNİZ"

Üç şarkı sonrası hayranları ile sohbet eden Fatma Turgut, "Bizi oradan nasıl görüyorsunuz bilemem ama siz buradan şahane gözüküyorsunuz. Daha önce gelen arkadaşlarım ve bilenler biliyor çok eğleneceksiniz. İlk kısımda minik minik, küçük küçük acı çektiriyorum ama sonraki bölümde dans edeceğiz. Hep beraber eğlenmeye geldik değil mi? Ekibim ve bu gece bana eşlik eden Modern Yaylı grubu için alkış istiyorum." dedi.

"Ben Vardı", "Yalnızlık", "Ağlamam Zaman Aldı", "Sen Ona Aşıksın" gibi şarkılarını söyleyerek üç saate yakın sahne üzerinde performansını sergileyen Turgut'a, hayranları her şarkıda eşlik etti.