Dün, ünlü jinekolog Fecri Sevilen tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia eden iki genç kadının anlattıklarını kamuoyuna duyurmuştum. Kan donduran iddialar karşısında Prof. Dr. Sevilen'i de aramış ve "Ne diyorsunuz?" demiştim. Fecri Sevilen iddialara "Hayal ürünü" demişti.

İşte bu röportajın ardından bir kadın daha ortaya çıktı. İşte Tam 20 yıl önce Prof. Dr. Fecri Sevilen tarafından tacize uğradığını söyleyen A.A. adlı kadının iddiları:

"Tam 20 yıl önceydi. 25 yaşında genç bir kızdım. O zaman İstanbul’da yaşıyordum. İnşaat mühendisiyim. Hormon sorunum vardı. Tedavi için Fecri Sevilen’e gittim. 4-5 kere gittim, herhangi bir sorun yoktu. Muayenehanesinde her zaman tek olurdu.

Bir muayene randevumda 'smear testi yapacağım' dedi. Çatal masaya uzandım. Jinekolojik muayene yapacak diye beklerken göğüslerimle oynamaya başladı. Kitlendim kaldım. 'Napıyorsunuz' dedim. 'Ben senin baban yaşındayım, profesörüm, nasıl yanlış anlarsın. Kasma kendini seni boşaltmam lazım' dedi. Tepki gösterip kalktım, iç çamaşırımı çekmeye çalışırken duvara yasladı ve öpmeye çalıştı. Bu arada bir de 'Her hafta muayenehanemde ücretsiz seanslar yapacağız. Seni penil yönden uyarmam lazım dedi. Aptallaştım, kitlendim kaldım. Çıktım, Nişantaşı’ndan Taksim’e kadar ağladım.

Sonra Tabipler Odası’nı arayıp durumu anlattım, şikayetçi olmak istediğimi söyledim. Fakat kimliğimi açıklamak istemedim. İsimsiz olarak şikayetçi olamayacağımı söylediler. 'Ailem var, deşifre olamam' dedim.

Bir ay önce Fecri Sevilen tutuklandığı zaman Alo 184 doktor şikayet hattını aradım, kaydımı aldılar ama zaman aşımına uğradı dediler. Şu anda Bursa’da yaşıyorum. Bu sabah Bursa Adliyesi’ne başvurup mevcut davaya müdahil oluyorum."

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