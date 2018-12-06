- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
İki genç kadının ünlü jinekolog hakkında dehşete düşüren 'taciz' iddialarının ardından Prof. Dr. Fecri Sevilen'i aradım ve "Bu iddialar karşısında ne diyorsunuz?" diye sordum.
Prof. Sevilen şöyle konuştu:
"ETİK VE AİLE ANLAYIŞIMA UYMAYACAK BİR SUÇLAMA"
"Konuyla ilgili olarak ilk kez bir medya mensubu beni aradı. Bunun için teşekkür ediyorum. İddiaların tümünü reddediyorum. Bu olay hukuka intikal etmiştir. 44 yıldır öğretim üyesiyim ve 35 yıllık profesörüm. Etik ve aile anlayışıma uymayacak bir suçlama. Hukuk her şeyi aydınlatacaktır. Benim için onur kırıcı bir hadisedir. Vicdanen müsterihim. Mesleki olarak ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bu insanlar bana geldiklerinde genital problemleri çok ileri boyuttaydı. Şu anda da işimin başındayım. Olayı bir kayıkçı kavgası şeklinde sürdürmek istemiyorum. Suçlamaların yanıtlarını madde madde anlatmak niyetinde değilim. İddia ettikleri saçmalıklar tamamen hayal ürünüdür. Niye böyle bir şey yaptıkları da onların psikolojik sorunları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bana karşı linç girişimini de kabullenebilmiş değilim."
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Jinekolog Fecri Sevilen, iki hastasının ‘nitelikli cinsel saldırı’ şikayetiyle gündeme gelmişti. Sevilen, iki genç kadının şikayetiyle tutuklanmış, bir hafta sonra ise adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti. Birkaç gün önce de Fecri Sevilen hakkında hazırlanan iddianame ortaya çıktı. İddianamede ünlü jinekoloğun 25 yıla kadar hapsi isteniyor. Sevilen hakkında önce iki genç kadın şikayetçi oldu. Davanın basına yansımasının ardından bu kez de başka bir kadın, 12 yıl önce Sevilen tarafından tacize uğradığı iddiasıyla davaya müdahil oldu...GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.