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Fenerbahçe, 2022 yılının en çok puan toplayan takımı oldu

Fenerbahçe 2022 yılının en iyi takımı oldu. 2022'de çıktığı lig maçlarında 73 puan toplayan Fenerbahçe, en yakın rakibi Başakşehir'e 11 puan fark attı

Fenerbahçe, 2022 yılının en çok puan toplayan takımı oldu
DHA

Süper Lig´de 2022-23 sezonuna büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus´un göreve gelmesiyle ivme kazanan sarı-lacivertliler, 2022 yılını 32 puanla kapattı. Yeni yılın ilk maçında yarın Antalyaspor´a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçtan galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, önlerindeki maçlardan en az puan kaybı yaşayarak sezonu şampiyon tamamlamanın da hesaplarını yapıyor. Yeni yılın ilk haftasında yarın Antalyaspor´a konuk olacak sarı-lacivertliler, 8 Ocak Pazar günü evinde Galatasaray´ı konuk edecek. 19'uncu haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek Fenerbahçe, 20'nci haftada ise Ümraniyespor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, 21'inci haftada Kasımpaşa´yı konuk ederek Ocak ayını tamamlayacak.

EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde ligde 16 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 11´inden gelip gelen sarı-lacivertliler, 3 maçta mağlup olurken; 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Teknik direktör Jorge Jesus´un yönetimindeki ilk lig maçında Ümraniyespor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, 2´nci hafta Kasımpaşa maçında sahadan 6-0´lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe, 7´nci haftada ise evinde konuk ettiği Alanyaspor´u 5-0 gibi bir farklı bir skorla yendi. Sarı-lacivertliler son olarak Hatayspor´u 4-0 yenme başarısı gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe, en farklı yenilgisini 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor mücadelesinde aldı.

2022 YILININ EN İYİ TAKIMI

Fenerbahçe, 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı unvanını elde etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte çıktığı 34 lig maçında 73 puan toplayarak, en yakın rakibi Başakşehir'e 11 puan fark attı.

Öte yandan Fenerbahçe, 2022 yılında Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme, Avrupa Ligi, Konferans Ligi olmak üzere toplamda 50 karşılaşma yaptı. 30 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler 9 yenilgi, 11 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 113 kez fileleri havalandırırken, 49 kez kalesinde gol gördü.

YENİ YILIN İLK MAÇI ANTALYA´DA

Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin 17'nci haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00´de başlayacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam´ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu üstlenecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joao Pedro´nun yanı sıra sakatlığı sona eren Nazım Sangare ile Peres´in maç eksiği sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ise sarı kart sınırında yer alıyor. Fenerbahçe´de teknik direktör Jorge Jesus´un Antalyaspor maçına şu 11´le çıkması bekleniyor: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Batshuayi.

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