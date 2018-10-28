Fenerbahçe Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-9, gol sayısında da 183-62 üstünlüğü var. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman? Fenerbahçe Ankaragücü hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. İki takımı Süper Lig'de 6 sezon sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi MKE Ankaragücü'nün 13, Fenerbahçe'nin ise 9 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE İLE ANKARAGÜCÜ 99. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de bugün 99. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.

Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 3 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 111, MKE Ankaragücü ise 33 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Benzia, Frey, Slimani

SAKAT: Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Misafir Tribünü 42.00 TL, Migros Tribünü F Blok 32.50 TL, Fenerium üst H-I Blok 115,00 TL, Fenerıum Alt H Blok 210,00 TL, Fenerium Alt G Blok 250.00 TL, Fenerium Alt F Blok 305,00 TL

MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Erdem, Yalçın, Alihan, Pinto, Faty, Sedat (Djedje) Cerci, İlhan, Putsila, El Kabir

SAKAT: Johannes Hopf, Thomas Heurtaux, Thibault Moulin, Brice Dja Djedje*

CEZALI: Yok

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