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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe başkan adayları ve yönetim kurulu listesi

        Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? İşte başkan adayları ve yönetim kurulu listesi

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağan Seçimi Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yeni başkanın belirleneceği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda adayların yönetim kurulu listesi belli oldu. Tüm spor kamuoyunun yakından takip edeceği Fenerbahçe başkanlık seçimine dair merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:01
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        Fenerbahçe, yeni başkanını belirlemek üzere Olağan Seçimli Genel Kurulu'na gidiyor. İlk toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertlenirken, yeni toplantının yapılacağı tarih sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları...

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        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

        Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi.

        Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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        FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

        Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.

        2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.

        Mevcut başkan Ali Koç 2018 yılından itibaren yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor.

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        ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

        Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

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        AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

        Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah , Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.

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