Fenerbahçe Beko, Erten Gazi'yi transfer etti

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Erten Gazi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Erten Gazi'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

27 yaşındaki basketbolcu, 2020 yazından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.