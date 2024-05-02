Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli parçalarından biri olan Fred takımının zirveye oynamasında da büyük pay sahibi oldu. Başarılı futbolcu forma giydiği 31 maçın 28'ine ilk 11'de başladı. Fred birçok istatistikte ise önemli başarılara imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, takımın değişilmez oyuncularından biri oldu.
Brezilyalı futbolcunun sahada olduğu anlarda sarı lacivertlilerin oyun planı büyük oranda kusursuz işlemeye devam etti.
31 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki gücüyle takımın dinamizmini ve mücadele isteğini arttırdı.
Oynadığı 31 maçta 3 gol kaydeden başarılı orta saha, yüzde 85 pas isabet oranı yakaladı ve bu istatistiği kendi yarı sahasında yüzde 93’e çıkarttı.
Brezilyalı oyuncu ayrıca Trabzonspor ve EMS Yapı Sivasspor deplasmanlarında attığı gollerle Fenerbahçe’nin üç puana uzanmasında büyük pay sahibi oldu.
Diğer yandan Fred maç başına 4,2 kez ikili mücadelelerden galip geldi.