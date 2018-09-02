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Fenerbahçe'de maç öncesi motivasyon boşa gitti

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 3 puan toplayabilen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'den sonra Kayserispor'a da yenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçı öncesinde futbolcuları, stadın kapısında karşılayarak motive etmişti

02 Eylül 2018 Pazar, 12:16:53 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Kayserispor'a evinde 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de maç öncesinde Başkan Ali Koç, futbolcuları Ülker Stadı'nın kapısında karşılayarak oyuncuları oldukça şaşırttı.

HASAN ALİ'YE ÖZEL İLGİ

Böyle sıcak bir karşılamayı beklemeyen Fenerbahçeli futbolcular pozitif anlamda oldukça motive olurken, Başkan Koç bir kısım taraftarın eleştiri odağındaki Hasan Ali Kaldırım'a özel ilgi göstererek milli futbolcuya sarıldı. Bu görüntü de oldukça olumlu bir hava yaratırken, stattaki taraftarlar maç öncesi Hasan Ali'yi bağrına bastı ve daha sonra Hasan Ali de ilk golün asistini yaptı.

Maç öncesi yaratılan bu pozitif hava ve önde kapatılan devrenin ardından kabus gibi geçen ikinci yarının ardından ise çok büyük yıkım yaşandı. Başkan Ali Koç çok büyük üzüntü yaşarken maç öncesinde hem takımda, hem statta oluşan bu güzel havanın paramparça olması da ayrıca yıkıcı bir durum oluşturdu.

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Yorumlar 1
  • Misafir 35 dakika önce
    yazık ali baskana
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