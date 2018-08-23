Transferde hareketli günler geçiren, Giuliano'yu Suudi Arabistan'a sattıktan sonra Josef de Souza'yı da aynı ülkeye satmak için görüşmelere başlandığını açıklayan Fenerbahçe, son olarak Michael Frey'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan bonservisi elinde bulunan Meksikalı savunmacı Diego Reyes'le anlaşma sağladı!

Fransa'dan Bordeaux, Belçika'dan Club Brugge ve İskoçya'dan Celtic'in de ilgisinin bulunduğu kaydedilen savunma oyuncusunun Fenerbahçe'nin teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.

Porto ile olan sözleşmesi bu yaz itibariyle sona eren ve yeni sezon hazırlıklarını futbola başladığı kulüp olan Club America'nın tesislerinde sürdüren 25 yaşındaki savunmacının sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Avrupa futboluna 2013 yılıdna 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Porto'yla atan Diego Reyes, 2015 yılında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a, 2016'da da yine İspanyol ekibi Espanyol'a kiralanmıştı.

BİR BAKIŞTA DIEGO REYES

Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales

Doğum tarihi: 19 Eylül 1992

Yaşı: 25

Uyruğu: Meksika

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ

Güncel kulüp: kulüpsüz

Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro

Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist

Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol

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