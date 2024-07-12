Fenerbahçe için En-Nesyri'de kader haftası!
Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi olan Youssef En-Nesyri'de kritik saatler yaşanıyor. Sevilla ile bonservis konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'dan da teklif alan Faslı golcüden yanıt bekliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Faslı yıldıza teklifini sunup bekleyişe geçerken, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın da oyuncuya talip olması işleri zorlaştırdı.
Al-Qadsiah'tan yıllık 14 milyon eurodan 3 yıllık teklif alan 27 yaşındaki forvet, düşünmek için süre istedi.
Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklifte bulunan Al-Qadsiah şu an için maddi konularda sarı-lacivertlilerden önde olsa da En-Nesyri'nin teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak istemesi ve Şampiyonlar Ligi faktörü, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
Sevilla ile her konuda anlaşmaya varan ve oyuuncunun kararını bekleyen Fenerbahçe yönetimi, olumsuz bir durumda listesindeki alternatif isimlere yönelecek.
En-Nesyri konusunun bu hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde noktalanması bekleniyor.