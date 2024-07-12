Fenerbahçe için En-Nesyri'de kader haftası!

Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklifte bulunan Al-Qadsiah şu an için maddi konularda sarı-lacivertlilerden önde olsa da En-Nesyri'nin teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak istemesi ve Şampiyonlar Ligi faktörü, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.