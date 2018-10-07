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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da! Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 7 hafta sonunda sadece 7 puan toplayabilen Fenerbahçe, bu sezon sadece 1 yenilgi alan ancak iki haftadır 3 puana hasret olan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceğinin bu maça bağlı olduğu konuşuluyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçına dair tüm detaylar...

07 Ekim 2018 Pazar, 16:51 | Güncelleme:

Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 3 puan alabilen ve tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, sonrasında da inişli çıkışlı bir performans çizmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler Abdullah Avcı yönetiminde istikrarlı bir performans çizen Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. 

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FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

SAAT: 18:00
HAKEM: Ali Palabıyık
STAT: Ülker
YAYIN: BeIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu 

YEDEKLER: Berke, Şener, Yiğithan, Mehmet Topal, Valbuena, Benzia, İsmail, Mehmet Ekici, Barış, Soldado

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada girdi. Oynanan diğer karşılaşmaların sonucuyla Fenerbahçe zorlu mücadeleye 16. sırada giriyor. Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemiyor.

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Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibine evinde ciddi bir üstünlük kurdu. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 10 maçın 8'ini kaybetti.

Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

LİGDEKİ 21. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2

2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0

2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 0-2

FENERBAHÇE ÜLKER STADI

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