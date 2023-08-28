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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den Galatasaray itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den Galatasaray itirafı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fred, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Brezilyalı yıldızın sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 17:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:30
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        Fenerbahçe'de Manchester United'dan transfer edilen Fred açıklamalarda bulundu.

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        "BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

        "Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmem için büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Güzel bir ülkedeyim. Her şey iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. İlk izlenimlerim çok güzel. Umarım üzerine koyarak devam ederim."

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        "BAŞKA TEKLİFLER VARDI"

        "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Başka Türk takımlarının ve İngiltere'den bazı takımların da ilgisi vardı. Farklı ülkelerden bazı takımlar vardı. Fenerbahçe bana projesini anlattı. Projeler, hedefler çok hoşuma gitti. Ciddi şekilde yaklaştılar. Taraftarlarımız da gelme sebeplerimden biriydi. Çok mutluyum Fenerbahçe'ye geldiğim için. Taraftarlarımız, evimizdeki maçlarda harika atmosferler yaratıyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Umarım sezon boyu böyle devam eder."

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        İPTAL EDİLEN GOL İLE İLGİLİ

        "Atmış olduğum gol (Samsunspor maçı) iptal edildi ama güzel bir gol oldu. O gol sayılsaydı benim için harika bir başlangıç olurdu. Ancak, önemli olan benim gol atmam değil o maçtan galip ayrılmış olmamız. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Onlar da kazanmayı çok istediler. Biz takım olarak iyi oynadık ve istediğimiz galibiyeti aldık. O maçta henüz maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istememe rağmen mümkün değildi. Yavaş yavaş maç ritmimi bulacağım ve yüzde 100'e ulaşacağım."

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        GALATASARAY'IN TEKLİFİ?

        "İlgilenen başka kulüpler de vardı, süreci menajerim yürüttü. Menajerim üzerinden bazı teklifler vardı. Kaç kere aradıklarını bilmiyorum ama teklif olduğu doğru. Ben bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim."

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        "KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

        "Twente maçı bizim için iyiydi. Twente de iyi takım, maça iyi başladılar, öne geçtiler ama biz sonucu lehimize çevirdik. Kırmızı karttan sonra işler daha kolay oldu ama bitmiş değil. İkinci maç zor olacak. Turu geçmek istiyoruz. Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe için farklı bir hedef söz konusu olamaz. Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi birçok Brezilyalı bu kulüpte oynadılar, isimlerini tarihe yazdırdılar. Ben de bunu çok istiyorum. Fenerbahçe tarihinde önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum."

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        TRANSFER SÜRECİ

        "Fenerbahçe'ye transfer sürecim Mario Branco ile başladı. Menajerimle iletişime geçti. Daha sonra kendisiyle konuşmaya başladık. Buraya gelmemdeki en önemli sebep, kulübün hedeflerini bana anlatmalarıydı. Okan da Manchester'a geldi, ikisiyle uzun uzun konuşma fırsatım oldu. Onlar bu sezon kupalar kazanmak için güçlü takım kuracaklarını söylediler. Ben de 30 yaşımda olmama rağmen çok hırslıyım. Birçok kupa kazanmak istiyorum. Bu kulübün kazanmak istemesi ve güçlü kadrosu gelme sebeplerim oldu."

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        "SAMBA ÇALSIN"

        "Ben gol atarsam 'Samba' çalsın isterim ama benim için önemli olan şey, çalan müzik değil takımın kazanması. Uzun yıllardır Fenerbahçe şampiyon olamıyor, bunun öneminin farkındayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hepimiz için çok önemli. Biz doğru yoldayız. Birlik içinde yola devam ediyoruz. Umarım bizim için iyi bir sezon olur."

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        LIVAKOVIC VE ALTAY SÖZLERİ

        "Livakovic çok iyi bir kaleci. Takımımıza yardım etmeye geldi. Hepimiz takıma sağlamak için çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu takım tarih yazabilecek kapasitede. Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. Büyük bir takıma gidiyor. Yaşayabileceği bazı semt önerilerinde bulundum. Çok fazla yağmur yağdığını söyledim. Altay, Manchester United'da çok mutlu olacak."

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