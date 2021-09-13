ERMAN TOROĞLU: Bir saat arayla iki maç seyredince takımları arasındaki farkları daha iyi görüyorsunuz. Futbol hatalar oyunudur ama hatayla futbol şımarıklığını karıştırmamak gerekir. Şimdi Fenerbahçe maçında Altay'ın yaptığına ister ukalalık deyin ister şımarıklık, bir kaleci onu yapmamalı. İnşallah kendisine ders olur. Sivas iyi defans yaptı ama hücum yapamadı.