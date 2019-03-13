Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken sakat oyuncuların da durumu belli oldu. 28 puanla küme düşme hattının sadece 1 puan yukarısında bulunan sarı-lacivertlilerde Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'dan kötü haber gelirken Mehmet Topal'dan ise iyi haber geldi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçı kadrosunda da yer almayan Mehmet Topal'ın Sivasspor karşısında sahada olabileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

DIRAR ZOR, VALBUENA YOK

Hafta sonu oynanan Başakşehir maçında sahada sadece 15 dakika kalabilen Valbuena, Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Nabil Dirar'ın ise oynama ihtimali çok düşük.