4 Şurada Paylaş!







Fransız ekibinin 24 yaşındaki milli oyuncu için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro ve bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı öne sürüldü.

5 Şurada Paylaş!







28 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

6 Şurada Paylaş!







İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler