İsmail Yüksek'e Olimpik Lyon'dan resmi teklif!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek'e Fransız ekibi Olimpik Lyon talip oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransızlar milli futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe'de son iki sezondur sergilediği performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek'e talip çıktı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, Nemanja Matic transferinde yaşadığı zorluğun ardından İsmail Yüksek'e yöneldi.
8 MİLYON EUROLUK TEKLİF!
Rennes'in Matic'i satmak istemediği ve bu gelişmenin ardından Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.
Fransız ekibinin 24 yaşındaki milli oyuncu için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro ve bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı öne sürüldü.
28 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST
Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.