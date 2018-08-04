Fenix - Nacional Montevideo rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Fenix ile Nacional Montevideo, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Fenix 3 puanla 6. sırada, Nacional Montevideo 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Fenix, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Nacional Montevideo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 558 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenix kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nacional Montevideo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fenix önceki hafta Defensor Sporting mücadelesinde 1-2 yenildi.

Nacional Montevideo ise Sud America maçında 4-3 kazandı.

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