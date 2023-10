Filmekimi için 10 öneri

10 Şurada Paylaş!









RÜYA SENARYO

(Dream Scenario)

Türkiye’de de vizyona giren ‘İlgi Manyağı’ (Sick of Myself) ile adını duyuran ve gelecekteki işlerini merak ettiren Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli, ilk Hollywood projesini gerçekleştirmek için fazla beklemedi. Borgli’nin yazıp yönettiği filmin ana karakteri, orta yaş bunalımlarıyla baş etmeye çalışan aile babası ve öğretim üyesi Paul Matthews… Öykü, Nicolas Cage’in canlandırdığı Matthews’un tüm dünyadaki insanların rüyasına girmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Söz konusu durum ona büyük bir şöhret getirse de kısa süre sonra her şey tersine dönüyor. Filmekimi’nin basın bülteninde ‘komik, karanlık ve çılgın’ olarak nitelenen film; korku, fantezi ve bilimkurgu türleriyle de paslaşıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan filmde Cage’in oyunculuğuyla övgüler aldığını belirtelim.