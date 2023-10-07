Filmekimi için 10 öneri

4 Şurada Paylaş!







BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ

(Anatomie d’une chute) Filmlerinin senaryosunu eşi Arthur Harari ile yazan Fransız yönetmen Justin Triet, Cannes seçicilerinin üstünde ısrar ettiği bir sinemacı... Daha önce, ‘Sibyl’ (2019) ve ‘Victoria’ (2016) ile festival seçkisine girmeyi başarmış ama jürilerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekememişti. Triet, bu kez Altın Palmiye’yi kazanarak adını tüm dünyaya duyurdu. Filme bir mahkeme gerilimi demek mümkün. Ana karakter, Fransız Alpleri’ndeki bir kulübede eşi Samuel ve gözleri görmeyen oğluyla dış dünyadan yalıtılmış bir yaşam süren Alman yazar Sandra… Eşinin yüksekten düşerek ölmesi sonucunda Sandra, cinayet suçlamasıyla tutuklanıyor. Çünkü soruşturma sonucunda eşinin ölüm nedeninin intihar ve kaza olduğuna dair net bulgulara rastlanmıyor. Olayın derinlemesine araştırıldığı duruşma, çiftin ilişkilerinin inceleme altına alınmasına neden oluyor ve mahkeme, Sandra için giderek rahatsız edici, zor bir sürece dönüşüyor. Sandra rolünü Toni Erdmann’dan tanıdığımız Sandra Hüller canlandırıyor.

5 Şurada Paylaş!







SARARMIŞ YAPRAKLAR

(Kuolleet Lehdet) Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki’nin yeni filmi geçtiğimiz baharda Cannes’da Jüri Ödülü’nü kazandıktan sonra, dünya film eleştirmenleri birliği FIPRESCI’nin kendi üyeleri arasında yaptığı oylama sonucunda Yılın En İyi Filmi seçildi. ‘Sararmış Yapraklar’, Helsinki’de bir gece tesadüfen karşılaşan iki yabancının hikâyesini anlatıyor. İkisi de hayatlarının ilk ve son aşkını arıyorlar. Ne var ki, türlü terslikler art arda geliyor. Erkeğin alkolik oluşu, kaybedilen telefon numaraları ve birbirlerinin adlarını dahi bilmemeleri nedeniyle işler yolunda gitmiyor. Finlandiya’nın Oscar adayı olan ‘Sararmış Yapraklar’, Kaurismaki’ye özgü serinkanlı ince mizah anlayışından nasiplenen hüzünlü bir komedi.