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        Haberler Gündem Kocaeli'de doktora şiddet! Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti - Son dakika haberler

        Kocaeli'de hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti

        Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette son örnek Kocaeli'nin Derince ilçesi oldu. Hasta ve yakınları tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı. Tekme-tokatlı darbelere maruz kalan doktorlar tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:09
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        3 doktoru darbettiler
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.

        TEKME TOKAT SALDIRDILAR

        Olay, saat 14.45 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasta ve yakınları, daha sonra tekme- tokat doktorlara saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.

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        DOKTORLAR TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

        İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktorlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Derince
        #Doktora saldırı
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